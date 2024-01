Inizia da Grosseto il "Corecom Tour". Il Comitato ha fatto tappa in sala Pegaso Il Corecom Tour è un viaggio nelle province toscane per far conoscere il comitato regionale per le Comunicazioni e media locali. L'obiettivo è far conoscere le funzioni del Corecom a disposizione dei cittadini, come la vigilanza sui media locali e la tutela dei minori. Il tour offre anche assistenza gratuita per le controversie telefoniche.