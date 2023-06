Ingerì metadone e morì Genitori a processo

Dovranno affrontare un processo i genitori del bambino di 18 mesi che quasi tre anni fa morì per un’intossicazione acuta da metadone, farmaco che era presente nell’abitazione dei genitori, entrambi sottoposti ad un programma terapeutico. L’imputazione è cooperazione colposa in omicidio colposo. La coppia 27 e 33 anni, abita a Manciano: il pm Giovanni De Marco ipotizza che vi sia stata un’omissione nella vigilanza del bambino che ha ingerito la sostanza senza rendersi conto e sarebbe dunque rimasto intossicato. La morte sopraggiunse per insufficienza respiratoria. I due genitori non si accorsero di nulla: poi il padre vide che il bambino, mentre stava riposando nel lettino, stava respirando con difficoltà. Spaventato, lo aveva preso in braccio e correndo lo aveva portato fino alla sede della Misericordia. La rianimazione durò circa un’ora ma il bambino non ce la fece. Le indagini si indirizzarono sui genitori e sulla sostanza in casa. Che purtroppo il bambino aveva ingerito.