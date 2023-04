Infortunio sul lavoro Grave operaio edile

Un uomo di 47 anni è ricoverato alle "Scotte" di Siena a causa di un infortunio sul lavoro accaduto intorno alle 18 di ieri a Marina di Grosseto. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo, operaio edile, stava lavorando al secondo piano di un palazzo in via Leopoldo II di Lorena quando – per cause che dovranno essere accertate – è caduto finendo su un balcone al primo piano. Nel palazzo sono in corso lavori di ristrutturazione e al momento del fatto era presente anche il titolare della ditta edile. L’operaio è stato soccorso dal personale del "118" (intervenuto con la Misericordia di Castiglione) e poi con "Pegaso" è stato trasferito a Siena in condizioni da valutare, ma per fortuna non era in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del Servizio Prevezione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

Sempre ieri, soccorsa anche una ragazza caduta da cavallo durante un’escursione nel Parco della Maremma. Portata anche lei in ospedale.