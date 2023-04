Lavoro, allarme sicurezza. Infortuni: numeri in crescita, ma c’è una luce nel tunnel

Grosseto, 28 aprile 2023 – Tornano a crescere rispetto al periodo del Covid, in Italia, gli infortuni sul lavoro, una crescita che ha riguardato anche il territorio dell’Asl Toscana sud est dove gli infortuni nel 2022 sono stati 11.169, a cui si sommano 23 infortuni mortali. Nel 2022 il numero degli infortuni nelle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto è sostanzialmente tornato ai livelli del 2018 e 2019 e cioè del periodo precovid. Nel 2018 erano stati complessivamente 11.424 e nel 2019 11.583, scesi a 8523 nel 2020 e nel 2021 a 9575. Stesso discorso per quanto riguarda gli infortuni mortali nel territorio della Asl Tse: sono stati 23 nel 2022, 10 nel 2021, 13 nel 2020, 23 nel 2019 e 30 nel 2018. La provincia di Arezzo nel 2022 ha avuto 11 decessi, 6 sono stati a Grosseto e 6 a Siena. Importante anche il numero degli infortuni sul lavoro ad Arezzo che nel 2022 sono stati 4692 a Siena 3918 e a Grosseto 2559.

I dati relativi ai primi mesi del 2023 indicano una controtendenza con una marcata diminuzione degli infortuni. "I dati dei primi due mesi del 2023 ci fanno ben sperare - spiega Domenico Viggiano (nella foto) , direttore area Dipartimentale prevenzione igiene sicurezza nei luoghi di lavoro – e, rispetto al primo bimestre 2022, evidenziano un calo degli infortuni (1.452 rispetto a 1776 pari al -18,24%). I dati Inail ci forniscono spunti di riflessione importanti Appare chiaro che l’andamento degli infortuni sta risentendo del progressivo ritorno al lavoro in presenza e di un contesto economico in fase espansiva. Inoltre il forte aumento dei rapporti di lavoro flessibili, temporanei e precari che stanno cambiando l’organizzazione del lavoro tradizionale, richiede una sempre maggiore attenzione al rispetto delle normative sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati evidenziano come i settori maggiormente a rischio siano edilizia ed agricoltura".

"L’azienda sanitaria non si occupa soltanto di curare chi sta male – dichiara il dg Antonio D’Urso - ma si occupa, con altrettanto impegno, di prevenire le malattie e gli infortuni. Ci sentiamo particolarmente coinvolti nel tema della cultura della sicurezza sul lavoro. La nostra non è un’attività di controllo e repressione ma di prevenzione e affiancamento. Un impegno pratico ed etico nel rispetto dei lavoratori. La giornata Mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro è un momento di riflessione su quelle che sono le azioni pianificate e attuate per contrastare gli infortuni sul lavoro".

Grande attenzione viene posta al comparto agricoltura. "La crescente presenza di macchine agricole e la sempre maggiore specializzazione delle lavorazioni – prosegue Viggiano – fa del settore agricolo uno dei comparti a maggior rischio di infortuni".