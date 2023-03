Infopoint riaperti Ecco gli orari

Tornano operativi i punti di informazione a disposizione di cittadini e turisti, gestiti dalle due Proloco argentarine. Da questa settimana, dunque, l’infopoint in piazza del Valle 11 a Porto Santo Stefano sarà aperto il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e solo nella giornata di sabato anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Mentre il punto informativo sul Lungomare Strozzi 18 a Porto Ercole avrà il seguente orario: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e solo nella giornata di sabato anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Dal 1° aprile gli orari al pubblico saranno ampliati. Per informazioni si può contattare l’ufficio di Porto Santo Stefano all’indirizzo [email protected] e al numero 0564 332075. Per Porto Ercole, [email protected] e 0564 833507.