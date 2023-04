Infermiera lavorava in una Rsa senza essere iscritta all’Albo professionale

"Ringraziamo il Nucleo antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei Carabinieri per aver riscontrato, durante un controllo, la mancata iscrizione all’Albo degli infermieri di una persona impiegata appunto come infermiera in una struttura sanitaria (una Rsa, Ndr). della provincia di Grosseto ed essersi immediatamente messo in contatto con Opi Grosseto per la verifica del caso". Con queste parole Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto ringrazia i Nas. "Da anni non si registrava nel nostro territorio una cosa del genere. Ma questo episodio, che dimostra l’ottima collaborazione che c’è tra istituzioni, ci permette di ricordare che la consultazione dell’albo dell’Ordine è pubblica. La pubblicità e la trasparenza sul possesso dei requisiti sono elementi che vanno a tutela dei cittadini che fruiscono delle nostre prestazioni professionali – continua Draoli – La verifica, quindi, è molto importante e non va sottovalutata perché permette con certezza di capire se chi si occupa del lavoro di cura e di assistenza è titolato a farlo ed in regola con gli adempimenti previsti". Opi Grosseto pone un’estrema attenzione all’aggiornamento dell’albo e alla verifica dei requisiti: "E come questo caso dimostra – chiude – il sistema funziona. La persona individuata adesso dovrà rispondere del proprio operato".