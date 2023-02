Infarto fatale a 49 anni

Una crisi cardiaca fatale, la seconda nel giro di poche ore. Nulla hanno potuto i medici dell’ospedale Misericordia per salvare la vita a Claudio Marziale, 49 anni, finanziere in servizio per molti anni a Grossero e adesso a Portoferraio. Originario della provincia di Pesaro Urbino, Marziale era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Misericordia in seguito ad una prima crisi, ma nella giornata di sabato un secondo attacco si è rivelato purtroppo inarginabile.

I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di San Francesco, nel centro storico cittadino, poi la salma sarà trasferita nel suo paese di origine per la tumulazione.