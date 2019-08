Grosseto, 21 agosto 2019 – Pur con una ventina di giorni di ritardo il raccolto del pomodoro toscano è iniziato e si preannuncia un’ottima annata per il prodotto coltivato prevalentemente sulla costa tra Livorno e Grosseto, sia per quanto riguarda la quantità - in crescita del 10% rispetto al raccolto dello scorso anno - sia per la qualità del pomodoro. Una buona annata, secondo le stime fatte da Confagricoltura Toscana, che compenserà in parte i danni che i coltivatori hanno affrontare nel 2018.



“Complice il bel tempo di quest’estate – spiega Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana – avremo una produzione maggiore rispetto allo scorso anno, un incremento di almeno il 10% e un prodotto vendibile che potrebbe superare i 140 mila quintali”. Ma è soprattutto la qualità del prodotto toscano, in particolare quello della Maremma, il dato di maggior rilievo. “Le nostre produzioni – aggiunge Neri - possono tenere testa ai prodotti importati solo puntando sulle particolari caratteristiche organolettiche. E la distribuzione del nostro pomodoro è rivolta a chi sa riconoscere le superiori proprietà dei nostri pomodori”.



La coltivazione di pomodori da salsa, cioè quelli destinati all'industria della trasformazione per sughi e pelati, copre in Toscana 1800 ettari e rappresenta oltre il 90% della coltivazione totale di pomodori. La raccolta 2019, più tardiva rispetto agli altri anni, – le abbondanti piogge di maggio hanno ritardato la messa a dimora delle piantine - si concluderà a fine settembre.



Ilaria Biancalani



© Riproduzione riservata