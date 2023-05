Indennità nel mirino Minoranza contro Giuntini "Aumenti decisi in Giunta"

Una lettera aperta. Scritta da consigliere Daniele Brogi per il Gruppo Lega e controfirmata anche dai rappresentanti di Lista Civica Massa Comune, Pci "Colline Metallifere", Italia Viva, Fratelli d’Italia e Azione. Indirizzata al sindaco Marcello Giuntini. "Carissimo sindaco - inizia la lettera - il tuo modo di fare quasi non ci stupisce più ma non possiamo far passare indenni le tue risposte dalle quali traspare da una parte un atteggiamento di vittima e dall’altra un’aggressività che ti spinge a minacce, quasi intimidatorie, e querele. Proprio su questa ultima parte vogliamo smentirti, lasciando il resto all’evolversi dei fatti". Secondo la minoranza infatti "l’attribuzione al solo consigliere Brogi di alcune e non ben identificate frasi diffamatorie è sbagliata perché tutti i gruppi firmatari della presente la pensano così - aggiungono - Ma ci stupiscono soprattutto le tue affermazioni e te ne spieghiamo il perché: non è forse vero che nella delibera 11 del 1 febbraio 2022, i quadri riassuntivi sono quelli dai quali si evince che l’indennità spettante prima della finanziaria di Draghi ammontava a 15.059,80 euro e con la norma Draghi l’indennità prevista è passata a 24.012 euro, con un aumento di 8.952,20 euro all’anno e quindi 746,10 euro al mese? Non è vero che per tale aumento erano stati previsti 3 incrementi e che te e la giunta invece, sempre nella delibera 11 del 1 febbraio 2022 avete optato per l’aumento massimo previsto già dal 2022?". La minoranza prosegue: "Non è vero che nella delibera 11 del 1 febbraio 2022 la decorrenza di tale aumento è stata indicata dal 1° gennaio 2022, ovvero un mese prima della data di approvazione della delibera stessa? Si parla ovviamente di aumenti lordi e quindi il netto è calcolato poi sulla base dell’imponibile assoggettato a Iipef, come ad esempio lo stipendio Enel dal quale dipendi, che percepisci ogni mese e che viene rimborsato dal comune per i permessi che fruisci durante il mese. Pertanto l’aumento approvato e i soldi pubblici che si spendono, in modo legittimo e nessuno ha mai detto il contrario, sono quelli indicati nella delibera e da noi riportati nell’articolo". Poi chiudono: "Il nostro giudizio è se questo sia stato opportuno applicare tale aumento o se invece sarebbe stato meglio fare come hanno fatto altri comuni: non applicarlo o scaglionarlo. Quindi vuoi le scuse e per cosa? Per avere detto la verità?".