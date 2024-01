Incubo Bolkestein, i balneari: "Impossibile pensare a nuovi investimenti, servono fatti concreti”

Grosseto, 9 gennaio 2024 – “Per noi i balneari i prossimi mesi, come del resto quelli passati, saranno molto complicati. Di solito già da febbraio ci mettiamo al lavoro per preparare la stagione estiva facendo investimenti e sistemazioni, ma il quadro attuale rende purtroppo tutto molto incerto e dunque non credo che l’entusiasmo e la progettualità di questo 2024 possano essere gli stessi degli anni passati".

A parlare è Daniele Avvento, imprenditore balneare di Orbetello, titolare della Capannuccia, ma anche presidente provinciale del Sib Confcommercio Grosseto. "La cosa assurda – si sfoga Avvento – è che dopo tutte le prevaricazioni che stiamo subendo c’è ancora chi se la prende con i balneari dimenticando che se in Italia buona parte del Pil è determinato dal turismo balneare è solo per il nostro, instancabile lavoro. E non è presunzione; è realtà. Ad esempio, noi ricostruiamo e andiamo avanti quando ci sono le mareggiate che distruggono tutto. Evidentemente, però, non basta visto che in questi giorni tornano ancora una volta agli onori delle cronache persino le polemiche sul ribasso dei canoni delle concessioni".

"Nel 2023 vennero aumentate del 25% e adesso, invece, c’è una riduzione del 4,5% – rimarca Avvento –. Ma sono percentuali, in più o in meno, frutto automatico delle variazioni dell’indice Istat. Non siamo noi imprenditori a stabilire che sia così, bensì la legge 296 del 2006. Eppure questo dato oggettivo non viene considerato".

Anche per le imprese balneari della Maremma sarà un inverno-primavera difficile perché si dovrà capire se la prossima estate sarà l’ultima con l’attuale regime concessorio o se invece Governo e Parlamento troveranno il modo di mettere in sicurezza le migliaia di aziende italiane che vivono di sabbia e mare, oltre 100 nella sola provincia di Grosseto.

"Tutti i Comuni della Maremma hanno certificato il differimento al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni in essere – dice ancora Avvento –, ma stanno procedendo in ordine sparso, utilizzando argomenti a caso e senza tenere in alcuna considerazione il vissuto delle aziende. E questo aumenta a dismisura il livello di incertezza che pende sulle nostre teste. La domanda che tutti ci poniamo in questi giorni è: quest’anno investo soldi per migliorare la mia struttura oppure mi conviene aspettare e vedere come vanno a finire le cose? E’ un dubbio veramente amletico. Le parole della Premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno ci fanno sperare per il meglio, ma siamo arrivati a un punto che non possiamo più vivere di speranze. Il provvedimento organico sulla questione balneare annunciato dal Governo deve diventare realtà il prima possibile, altrimenti rischiamo sul serio che molti imprenditori si lascino andare allo scoramento. Il prossimo 26 gennaio terremo un’importante assemblea regionale per decidere su come muoverci qualora da Roma restino ancora in silenzio".