Incontro per adottare cani senza padrone: "Amore a prima vista!" al PetStore Conad

La carica dei 101, o quasi, invade il PetStore Conad di Grosseto ed è subito "Amore a prima vista", il quarto appuntamento dell’iniziativa lanciata dal punto vendita che accende i riflettori sulla realtà dei rifugi e sui loro protagonisti, i cani in adozione, creando un’occasione di incontro con chi potrebbe diventare la loro nuova famiglia. Questa mattina, dalle 10 alle 13 nel locale adiacente il PetStore Conad di Grosseto in via Castiglionese nel Centro Commerciale MarePark, si terrà l’ultimo evento del calendario 2024 di Amore a prima vista, dedicato ad Adotta Un Cuore Randagio. Per tutta la durata dell’appuntamento, aperto al pubblico, sarà possibile conoscere alcuni dei cani affidati alle cure dell’associazione: salvati, recuperati e in attesa di un’adozione del cuore. Chiunque lo desideri potrà inoltre confrontarsi con i volontari presenti, ricevere maggiori informazioni sull’attività di Adotta Un Cuore Randagio e partecipare alla raccolta alimentare che aiuterà gli animali — non solo cani, ma anche gatti — in cerca di casa. "Amore a prima vista non è stata un’idea o, almeno, non è così che voglio definirla — afferma Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale Srl, di cui fanno parte i quattro supermercati di Grosseto e Castiglione della Pescaia e il PetStore Conad di Grosseto —. È stata piuttosto la scelta di riconoscere l’esistenza di un fenomeno drammatico, che non accenna ad arrestarsi, ovvero quello dei continui abbandoni e delle rinunce di proprietà, e il ruolo fondamentale che le associazioni animaliste, i rifugi e, soprattutto, le persone, che li gestiscono e vi si dedicano con amore e generosità, svolgono sul territorio.