Incontro di Banca Tema a Confartigianato sulla tutela del risparmio e della salute Anap di Confartigianato Imprese Grosseto, in collaborazione con Banca Tema, organizza un incontro per discutere di tutela del risparmio e della salute. Professionisti ed esperti forniranno informazioni utili per migliorare la qualità della vita.