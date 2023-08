Incontro del Pd sulle aree interne

L’Unione comunale del Pd Massetano ha organizzato alle Clarisse, in piazza XXIV Maggio un incontro pubblico sul tema "Problemi e opportunità delle aree interne". Presente Federico Badini segretario della sezione Pd di Castel del Piano e membro della direzione regionale. E’ un tema che sta molto a cuore all’Unione comunale Pd perchè riguarda direttamente il territorio di Massa Marittima e delle sue frazioni, un momento di confronto ai problemi ma a quelle per analizzare I problemi e le prospettive future di tutte le aree interne. Una serata dove si sono affrontati i problemi del divario fra i grandi centri urbani e le aree interne più svantaggiate, tema cruciale e attuale non solo per il nostro territorio ma per l’intera regione. Sarà valutato come la lontananza dalle aree metropolitane possa diventare un vantaggio su cui investire in termini culturali e politici su spazi nuovi nei quali sperimentare nuove relazioni e nuovi stili di vita.