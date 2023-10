Incontro a Grosseto su innovazioni filiera grano: seminario tecnico

Un seminario tecnico sull’innovazione della filiera del grano. é in programma oggi alle 15 alla sala convegni della Cooperativa Valle Bruna di Braccagni è una delle attività previste dal progetto "Tiscogran", acronimo di "Tecnologie innovative di stoccaggio di prodotti della filiera grano". Il seminario è destinato prevalentemente ai soci della Cooperativa Valle Bruna, ma anche a tutti gli interessati del settore: saranno trattati dai tecnici esperti del progetto i sistemi di coltivazione del grano, le possibili trasformazioni, le innovazioni di produzione delle farine e dei trasformati. Tiscogran è un progetto di cooperazione, nato per volere della Cooperativa Valle Bruna, con il supporto scientifico del Cnr-Ibe, per l’innovazione della filiera cerealicola che punta a migliorare uno dei passaggi chiave della filiera, dal produttoretrasformatore al consumatore ovvero quello dello stoccaggio. La finalità del progetto è di incrementare la qualità complessiva dei prodotti, valorizzando ulteriormente le produzioni del territorio, inserendo tecnologie innovative fino ad adesso mai applicate dalle aziende della Maremma nella fase di stoccaggio delle farine e dei prodotti finiti (paste confezionate).

L’obiettivo finale è quello di immettere sul mercato prodotti dall’elevato valore organolettico mantenuti tali per periodi più lunghi grazie alle tecnologie di conservazione. Nel progetto, in corso di conclusione, si è puntato a validare un sistema di stoccaggio del grano e delle farine che implementa tecnologie innovative; - migliorare la fase di confezionamento delle farine; - migliorare la logistica del materiale in entrata nell’impianto di trasformazione (mulino) e del suo tracciamento. Infine, è in corso di realizzazione una indagine di mercato per valutare le preferenze dei consumatori nella scelta del prodotto.