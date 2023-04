Incidenti sulle strade Ragazza ferita Grave un motociclista

Il "ponte" del 25 aprile in Maremma è iniziato con tre incidenti, due dei quali hanno reso necessario l’intervento di Pegaso. Il primo è avvenuto tra Campagnatico e Arcille sulla strada della Voltina. Due auto si sono scontrate di fronte all’abitazione di uno dei due conducenti, che stava svoltando per entrare nel cancello della sua proprietà. Un’auto arrivata da dietro a gran velocità, schivando un’altra vettura che la precedeva, ha preso invece in pieno quella che stava svoltando, che nel frattempo aveva invaso la corsia opposta per immettersi nella proprietà. È intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso per prestare soccorso a uno dei tre passeggeri dell’auto che sopraggiungeva, una ragazza, che ha riportato un trauma facciale ed è stata trasportata all’ospedale di Siena. Per l’uomo della prima vettura, il quale però non desta particolari preoccupazioni, sono state invece necessarie le cure all’ospedale Misericordia di Grosseto. Nell’incidente è stata inoltre colpita una colonnina dell’acqua, causando una copiosa perdita d’acqua nella zona dell’incidente. Oltre alla Confraternita di Misericordia di Paganico sono appunto intervenuti Pegaso, la Croce Rossa di Grosseto e i carabinieri. L’urto è avvenuto tra l’altro su un rettilineo dove spesso le auto vanno ad andatura sostenuta.

Poi, qualche ora più tardi, un altro incidente che ha determinato l’intervento di Pegaso. In questo caso l’intervento è stato effettuato sulla strada provinciale che dall’Aurelia conduce a Montiano. I mezzi del 118 dell’Asl Toscana sud est sono intervenuti poco prima delle 17, per la precisione alle 16,51, per un incidente stradale avvenuto sul tratto di strada che si trova nel comune di Grosseto. Un uomo di 60 anni è caduto dalla moto e ha riportato dei traumi che hanno richiesto il trasporto all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto anche l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Confraternita di Misericordia del capoluogo. La giornata "piena" per i mezzi di soccorso maremmani è poi andata avanti con un altro intervento avvenuto sulla strada Scansanese, dove è avvenuto uno scontro tra due auto e un furgone, con uno delle due macchine che si è anche ribaltata. Nell’incidente sono rimaste ferite alcune persone. Oltre all’intervento dei mezzi di soccorso sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.