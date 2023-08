Incidenti a Grosseto: per un ciclista di 26 anni interviene Pegaso

Incidente, la scorsa notte sulla vecchia Aurelia: introno alle 1,30 un’auto e una bici si sono scontrate. L’uomo in sella alle due ruote, di 26 anni, è stato portato al Misericordia di Grosseto con Pegaso, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto il personale del 118, l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica e le forze dell’ordine.

Poco dopo, intorno alle 4, sulla strada delle Collacchie all’uscita di Marina di Grosseto, c’è stato uno scontro che ha visto coinvolte tre auto. Due persone sono rimaste ferite: soccorse dagli operatori del 118 e dalla Croce Rossa di Marina di Grosseto, sono state poi trasferiti al Pronto soccorso. Sul posto la polizia.

Alle 6 un uomo di 31 anni si è ribalatato sulla strada dello Sbirro: ha perso il controllo dell’auto finendo oltre il guardrail, per evitare una vettura che stava arrivando in direzione opposta. E’ stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.