Manciano (Grosseto), 26 agosto 2020 - Tragedia nei campi in provincia di Grosseto. Un uomo di 78 anni è morto nel ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando. E' accaduto in una zona agricola tra Montemerano e Saturnia, nel territorio comunale di Manciano. Immediato l'allarme a 118, vigili del fuoco e carabinieri. Per i vigili del fuoco sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Orbetello. La persona rimasta sotto il trattore è deceduta sul posto. Ai vigili del fuoco il compito di rimuovere il pesante mezzo. Da capire la dinamica dell'incidente. Le indagini sono dei carabinieri.

