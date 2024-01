Incidente sulle strisce. Donna in bicicletta investita in via della Pace

E’ stata urtata sulle strisce pedonali mentre era in sella alla sua bici in via della Pace. L’incidente è avvenuto ieri mattina: la donna, che ha sessanta anni, stava percorrendo via della Pace, è stata soccorsa e portata all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. La donna è stata trattenuta solo per fare alcuni accertamenti. Per fortuna, l’auto che stava viaggiando verso piazza Volturno, stava procedendo a bassa velocità e si è accorta solo alla fine dell’ostacolo che gli si è trovato di fronte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi.