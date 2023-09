Incidente sull'Aurelia: Si ribalta autoarticolato a Gavorrano, Aurelia chiusa per ore

Un camion si è ribaltato sull’Aurelia, nella corsia nord tra i comune di Gavorrano e Scarlino. L’incidente è avvenuto ieri mattina La motrice è rimasta in piedi, a ribaltarsi il rimorchio che è finito su un fianco rovesciando il carico: trasportava breccia che ha invaso gran parte della strada ma anche la fossetta laterale. La corsia dell’Aurelia è stata chiusa al traffico per almeno due ore. Le operazioni si sono protratte per circa due ore. I vigili del fuoco hanno infatti riposizionato sulla carreggiata il camion e la motrice.

Erano presenti i pompieri di Follonica e Grosseto con l’autogru. L’incidente è accaduto al chilometro 400 della Statale Aurelia nel comune di Scarlino. Il traffico è rimasto sospeso e regolato dal personale dell’Anas.

E’ stata la Polizia stradale di Grosseto a creare una viabilità alternativa per permettere il regolare svolgimento del traffico in ambedue le direzioni. Fortunatamente non si sono registrati feriti.