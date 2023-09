Incidente sull’Aurelia Ferita una donna

Incidente ieri mattina sull’Aurelia in prossimità dello svincolo di Gavorrano. L’incidente, per il quale devono ancora essere chiarite le cause, è avvenuto in direzione Grosseto, nella carreggiata sud. Una donna di 34 anni è rimasta ferita ed è stata soccorsa dagli operatori della medicina di emergenza con e trasferita poi all’ospedale Misericordia di Grosseto con l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana di Follonica. Non è grave: per lei solo tanta paura e qualche escoriazione. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale. Nella tarda serata di lunedì in centro a Grosseto, invece, un ragazzo di venti anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta mentre stava pedalando. Il ragazzo è caduto in via Roma, non lontano da Piazza Rosselli. Soccorso dagli operatori dell’emergenza, è stato poi trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto con diverse escoriazioni. E’ stato sottoposto anche ad ulteriori esami. Sul posto la Croce rossa di Grosseto con l’ambulanza.