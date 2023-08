Incidente sul lavoro a Grosseto, cade in una buca profonda 5 metri: è grave

Grosseto, 2 agosto 2023 – Incidente sul lavoro a Grosseto. Dopo le 12:30 di oggi, mercoledì 2 agosto, un uomo di 54 anni è caduto in una buca profonda 5 metri in via Etruria e si è ferito riportando vari traumi.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno portato l’uomo in gravi condizioni all’ospedale Misericordia. Sul posto anche i tecnici Asl della prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’ambulanza della Misericordia, l’automedica e i vigili del fuoco per il recupero dell’uomo dalla profonda buca in strada.