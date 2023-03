Auto finisce fuori strada, tre donne ferite

Gavorrano (Grosseto), 29 marzo 2023 – Tre donne ferite: è il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato quest’oggi a Gavorrano, sulla strada provinciale dell’Accesa.

Per cause in corso di accertamento un’auto con a bordo tre donne è uscita di strada finendo la propria corsa nella fossetta a lato della Provinciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Follonica, il 118 e i carabinieri. Una delle tre donne era rimastra incastrata nell’abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Dopo essere stata posizionata sulla tavola spinale, la ferita è stata portata all’ospedale della Misericordia di Grosseto. Sul posto era presente anche l’elisoccorso regionale Pegaso 2, che però ha fatto rientro alla base senza trasportare le ferite, che sono stata invece portate in ospedale con l’ambulanza.