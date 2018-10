Manciano (Grosseto), 8 ottobre 2018 - Due donne sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, in un incidente stradale sulla strada di Montemerano, nel comune di Manciano. Si sono scontrate due auto, una delle quali della Misericordia di Manciano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale medico del 118 con due ambulanze e i carabinieri. Le due ferite sono state portate all'ospedale di Orbetello.