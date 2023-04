Maxi incidente a Scansano, otto feriti

Grosseto, 8 aprile 2023 – Maxi incidente nel comune di Scansano. Stamani sulla strada provinciale 159 tre auto si sono scontrate per cause in via di accertamento e sono rimaste ferite otto persone, nessuna delle quali fortunatamente in gravi condizioni.

Due passeggeri sono stati trasportati in ospedale. Quattro feriti sono stati soccorsi in codice 1, mentre due uomini, di 50 e 55 anni, in codice 2. Uno dei passeggeri è rimasto incastrato all’interno di un veicolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Tutti i feriti sono stati poi trasportati dai mezzi del 118 all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'ambulanza di Semproniano, l'ambulanza di Magliano, l'ambulanza infermieristica di Manciano, l'ambulanza di Scansano, l'automedica di Grosseto e i vigili del fuoco.