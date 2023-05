Incidente frontale tra due auto, donna in ospedale

Saturnia (Grosseto), 14 maggio 2023 – Frontale tra due auto questa mattina sulla strada principale Follonata all'altezza di Terme di Saturnia. Ad avere la peggio un piccolo suv con a bordo una 40enne di Manciano che si stava recando a lavoro. Sul posto l'ambulanza del servizio emergenza sanitaria di Manciano.

La donna è stata trasportata in codice giallo con vari traumi al pronto soccorso di Grosseto. Incolume il conducente dell'altra auto, un giovane ragazzo originario del Lazio. Su posto i carabinieri di Pitigliano per i rilievi. Traffico a singhiozzo causa strada chiusa per i mezzi incidentati.