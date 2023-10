Incidente nel parcheggio. Urtata da un’auto: muore

Tragedia in città, ieri, intorno alle 11,30. Una donna di 90 anni, Carla Grazzini, abitante in via Adda, è stata urtata da un’auto in un parcheggio di un supermercato che si trova in via Scansanese. La novantenne, da quello che è stato ricostruito, è andata a fare la spesa nel supermercato con la propria auto. Dopo aver parcheggiato è entrata nel market e ha comprato quello di cui aveva bisogno.

Stando a una prima ricostruzione fatta dalla Polizia municipale (che, comunque, deve ancora trovare tutte le conferme), quando è uscita è andata con il carrello alla propria auto per riporre le borse, poi ha riportato il carrello al suo posto. Una volta fatta questa operazione, si è incamminata verso la sua auto ed è stato in questo frangente che è stata urtata da una Smart che stava effettuando una manovra in retromarcia. L’anziana è caduta e ha sbattuto il volto nel selciato. Non ha mai perso conoscenza e ma non riusciva a parlare. La donna è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 che hanno disposto il trasferimento al Misericordia da dove è stato deciso di trasferirla a Siena con Pegaso, ma durante i preparativi la donna ha accusato un malore, forse un attacco cardiaco, che non le ha lasciato scampo. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla. Il cuore della donna ha cessato di battere per sempre. La donna alla guida della Smart ha 59 anni ed era arrivata a Grosseto per fare la spesa da un paese della provincia. E’ in stato di choc. E’ stata sottoposta all’esame dell’etilometro, come prevede la legge per incidenti di una certa gravità, ed è risultata negativa. La Polizia municipale ha sequestrato l’auto, come prevede la legge. Adesso bisognerà capire bene la dinamica dell’incidente. Fondamentali potrebbero essere i racconti di eventuali testimoni.