Incidente in moto, grave un motociclista di 30 anni

Grosseto, 13 ottobre 2023 – Un incidente stradale all’altezza di via Mascagni, avvenuto intorno alle 5 di stamani, ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. La vittima è un motociclista, rimasto coinvolto in uno scontro all'altezza dell'incrocio con via Leoncavallo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est. Il motociclista, un uomo di 30 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all'ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.