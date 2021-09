Magliano in Toscana (Grosseto), 1 settembre 2021 - Tragedia sulla strada che conduce a Magliano in Toscana. Un uomo è morto nello scontro fra la sua auto e un camion. L'83enne era nel sedile del passeggero. Al volante dell'auto c'era un quarantenne. Per cause da accertare c'è stato lo scontro, sulla strada provinciale di Montiano, con un camion. L'anziano, nell'urto, è stato sbalzato fuori. L'auto ha poi proseguito la marcia finendo in una piccola scarpata. Immediato l'allarme. Nonostante i soccorsi del 118, per l'uomo non c'è stato niente da fare. E' morto sul luogo dell'incidente, nonostante anche l'arrivo dell'elicottero Pegaso.

© Riproduzione riservata