Magliano in Toscana (Grosseto), 30 marzo 2019 - Un motociclista di 70 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Pereta, nel comune di Magliano in Toscana.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il centauro si sia scontrato contro un pullman. Sul posto una squadra di vigili del fuoco e gli operatori del 118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. La violenza del'impatto gli ha causato ferite e traumi mortali e non è stato possibile salvarlo.