Incidente in sella a uno scooter a Grosseto: uomo in ospedale

Stava viaggiando in sella allo scooter in direzione Marina di Grosseto quando, all’improvviso, un capriolo è sbucato dai campi che costeggiano la strada e ha attraversato la carreggiata. L’uomo non ha potuto evitare l’impatto e dopo lo scontro è finito sull’asfalto. Soccorso dal personale del "118", il centauro (56 anni) è stato trasferito nell’ospedale "Misericordia" dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni apparivano da tenere sotto controllo ma, per fortuna, non era in pericolo di vita.

L’incidente è accaduto intorno alle 21.30 di giovedì sulla strada delle Collacchie, nel rettilineo che conduce alla rotatoria di Principina Terra. L’animale, poi deceduto, ha invaso la corsia arrivano lateralmente dal campo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipale (nella foto) e la strada è rimasta chiusa fino quasi alla mezzanotte per consentire le operazioni della pattuglia e per pulire la carreggiata.