Incidente a Grosseto, gravissimo un uomo in scooter

Grosseto, 13 maggio 2022 - Un uomo è gravissimo dopo un incidente accaduto in via della Repubblica a Grosseto. Da capire la dinamica. C'è stato uno scontro tra lo scooter bianco su cui viaggiava l'uomo, un 70enne di Grosseto, e una macchina. Ad avere la peggio è stato lo scooterista. Immediate le chiamate ai soccorsi. E' arrivata un'ambulanza della Croce rossa inviata dal 118 più l'auto medica.

I sanitari hanno prestato le prime cure. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi ed è stato quindi allertato l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato l'uomo all'ospedale "Le Scotte" di Siena. Le condizioni dell'uomo restano molto serie. Ha riportato diverse ferite.