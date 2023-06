Scontro fra auto a Follonica, due donne ferite. Interviene l’elisoccorso

Follonica (Grosseto), 11 giugno 2023 - I mezzi di soccorso del 118 della Azienda Usl Toscana Sud Est sono intervenuti, oggi pomeriggio, alle 16.51, per un incidente stradale in via Litoranea a Follonica.

Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite due donne, una di 67 anni, è stata trasportata in codice 1 al pronto soccorso dell'ospedale di Massa Marittima; un'altra donna, di 38 anni è stata trasportata in codice 2 con l'elisoccorso Pegaso 2 al policlinico delle Scotte di Siena. Sul posto automedica di Follonica, Croce Rossa di Gavorrano, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.