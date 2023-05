Incidente con lo scooter Grave diciottenne

Un brutto incidente, avvenuto alle prime ore dell’alba, ieri ha scosso il risveglio del capoluogo maremmano. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e uno scooter, è avvenuto a due passi dal centro, tra via Roma e via Don Minzoni, a Grosseto, alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e che hanno potuto verificare la gravità delle ferite riportate soprattutto da un diciottenne. Ad avere la peggio infatti uno dei due diciottenni in sella allo scooter, che è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso in gravi condizioni. Sta invece meglio il secondo ragazzo, sempre di diciotto anni, che dopo le prime cure effettuate sul luogo dell’incidente dagli operatori sanitari, è stato trasferito all’ospedale di Grosseto da una delle due ambulanze della Misericordia intervenute. Sul posto dove si è verificato l’incidente si è recata anche l’automedica di Grosseto e una pattiglia dei carabinieri.