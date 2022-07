Incidente a Castell'Azzara, auto esce di strada: cinque feriti

Grosseto, 31 luglio 2022 - Paura nel Grossetano. Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella notte, intorno alle 5, a Castell'Azzara sulla strada provinciale per Pitigliano. Sul posto è intervenuto il 118 della Asl Toscana sud est. L'auto, con a bordo 5 persone, era uscita fuori strada. Quattro persone sono state trasportate all'ospedale di Abbadia San Salvatore mentre una 21enne è stata trasferita in codice 2 alle Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, oltre alla Misericordia di Abbadia, quella di Castel del Piano e la Croce Rossa di Pitigliano, sono intervenuti anche i Carabinieri e Vigili del Fuoco.