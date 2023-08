Capalbio, grave incidente: cinque feriti nella notte, uno in codice rosso

Capalbio (Grosseto), 3 agosto 2023 – Grave incidente stradale nel territorio comunale di Capalbio con cinque feriti di cui uno grave in codice rosso. E’ accaduto intorno alle 23.15 di mercoledì 2 agosto. Da capire la dinamica.

Due auto si sono scontrate e sono andate completamente distrutte. Cinque in tutto erano gli occupanti delle due auto. Diverse le telefonate arrivate ai numeri di emergenza.

A intervenire il 118. Sono stati soccorsi un uomo di 57 anni e un uomo di 18 anni in codice giallo, un uomo di 37 anni in codice rosso mentre altre due persone sono state trasferite in codice verde. Tutti sono stati condotti all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono state attivate l'ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, l'ambulanza della Cri di Monte Argentario, l'ambulanza della Misericordia di Albinia 2, l'ambulanza Capalbio. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.