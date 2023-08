Auto contro camion: ragazza gravissima

Capalbio, 5 luglio 2023 – Una ragazza di 30 anni è ricoverata a Siena in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale accaduto poco dopo le 2.30 di ieri notte sull’Aurelia, a due chilometri dal bivio per Borgo Carige.

Condizioni gravi anche per un ragazzo di 23 (anche lui trasferito a Siena) e conseguenze meno preoccupanti per un altro ventitreenne e per un ragazzo di 26 anni ricoverati a Grosseto.

L’auto sulla quale viaggiavano in direzione sud si è scontrata quasi frontalmente con un camion, il cui conducente è rimasto fisicamente illeso ma in stato di choc.

Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente dovranno essere stabilite dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Le quattro persone ferite sono state soccorse da un’ambulanza medicalizzata della Cri di Orbetello, da un’ambulanza Blsd della Misericordia di Albinia e dall’ambulanza India della Cri di Capalbio. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.