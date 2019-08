Monte Argentario (Grosseto), 4 agosto 2019 - Paura a Monte Argentario nella serata di domenica per un incidente stradale. Un'auto è infatti finita fuori strada cadendo in un dirupo rovesciandosi e finendo in mezzo alla vegetazione. E forse sono proprio gli arbusti e gli alberi che in qualche modo hanno frenato la corsa del mezzo. Immediato l'allarme al 118 e ai vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello. Che si sono occupati della messa in sicurezza dell'auto. Insieme al 118 sono intervenuti anche i carabinieri. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita .

© Riproduzione riservata