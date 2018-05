Grosseto, 1 maggio 2018 - Incidente stradale sulla Aurelia Quattro corsie in prossimità dell'uscita per Grosseto Sud , in direzione Livorno.

Coinvolta un'auto con a bordo una ragazza residente a Grosseto che, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha urtato il guard rail e subito dopo una seconda auto in transito. Sul posto vigili del fuoco, personale medico del 118 e polizia stradale. Non si segnalano feriti. La corsia di marcia è stata chiusa solo nel luogo dove è avvenuto l'incidente e il traffico è rimasto scorrevole.