Incidente a Pomonte, scontro fra auto e furgone: otto feriti

Maxi incidente nella zona di Pomonte, nel comune di Scansano, ieri nella tarda mattinata. Ancora sconosciuta la dinamica dello schianto. Nello scontro sono rimasti coinvolti più mezzi sulla strada provinciale 159 che da Pomonte porta a Scansano. Sarebbero otto le persone ferite, più o meno gravi, anche se fortunatamente non sono in pericolo di vita anche se sono stati ricoverati all’ospedale di Grosseto per accertamenti. Sono tre i mezzi coinvolti nell’incidente, tra cui un furgoncino da lavoro. Un’auto è finita nel terrapieno a bordo carreggiata. Due di loro si sono fatti medicare sul posto: i più gravi sono risultati due uomini di 50 e 55 anni, che adesso sono stati ricoverati per alcune contusioni in codice 2. Sul posto sono arrivate le ambulanze di Croce rossa e Misericordia che hanno accudito i feriti. Nella zone sono intervenute le ambulanze di Magliano in Toscana, Scansano e Semproniano. Disagi al traffico fino al pomeriggio inoltrato.