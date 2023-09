Incentivi a Monterotondo: il Comune vara misure economiche

Il comune di Monterotondo mette in piedi delle misure economiche per sostenere i lavoratori autonomi locali. Per i professionisti che hanno sede legale o unità locale nel territorio comunale di Monterotondo le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo una tantum a fondo perduto. Giacomo Termine (foto), primo cittadino di Monterotondo spiega: "Una misura tesa a sostenere l’economia locale intervenendo da un lato sulle imprese già esistenti – dice il primo cittadino - ma anche incentivando l’avvio di nuove attività. Prevediamo anche un contributo erogabile fino ad un massimo di 30mila euro per nuove attività di somministrazione alimenti nel centro storico". Questo bando, insieme a tutti quelli erogati sino ad oggi dal Comune, sia per le imprese, che per i cittadini concorrono ad un obiettivo comune: creare benessere e reddito, contribuendo così alla lotta contro lo spopolamento che caratterizza tutti i piccoli comuni. Il contributo pro-capite sarà concesso nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, sino alla concorrenza dell’importo massimo. Ecco le categorie: attività agricole-turistiche; artigianali; industriali; commerciali e di produzione di servizi, come studi professionali, studi e strutture sanitarie private. Sono previsti 5mila euro per attività già esistenti alla data di pubblicazione del bando e 15mila per nuove attività non esistenti alla data di pubblicazione del bando, in più per la categoria attività commerciali sono in programma 30mila euro per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande da insediarsi nel centro storico, non esistenti alla data di pubblicazione del bando. Per partecipare alla selezione le domande devono pervenire entro e non oltre le 12 del 15 settembre 2024 all’Ufficio Protocollo del Comune.