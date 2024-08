Scansano, incendio a Colle Fagiano

Scansano (Grosseto), 15 agosto 2024 – Ancora un incendio: sono giorni difficili per il sistema antincendio toscano, alle prese con una raffica di roghi un po’ in tutta la regione.

L’ultimo in ordine di tempo è in corso in località Colle Fagiano a Scansano. Sul posto sono presenti squadre dell'organizzazione regionale Antincendi boschivi, Vigili del fuoco e tre elicotteri della flotta regionale. Risultano dodici gli eventi, tra segnalazioni e incendi, che tengono impegnata, senza sosta, tutta l'organizzazione regionale antincendi boschivi.