Intervengono per un incendio, i carabinieri scoprono una piantagione di marijuana

Grosseto, 17 aprile 2023 – Intervengono per un incendio, ma i carabinieri scoprono una piantagione di marijuana. È successo lo scorso 11 aprile nelle campagne di Grosseto, quando i militari della stazione forestale, impegnati in un servizio dedicato alle emergenze ambientali, sono intervenuti dopo la segnalazione di un incendio che aveva interessato un cumulo di rifiuti finendo poi per estendersi a una porzione di un annesso agricolo.

Durante l’operazione i carabinieri hanno però scoperto anche una coltivazione in vaso di cannabis. “Si trattava – spiegano i carabinieri – di una piantagione perfettamente curata, e dotata di sistemi di irrigazione, di riscaldamento e ventilazione”.

Con il supporto dei carabinieri della forestale di Manciano i militari hanno quindi proceduto, da una parte, alle verifiche del caso in ordine all’incendio, provvedendo dall’altra a smantellare l’impianto di coltivazione, sequestrano in tutto 60 piante.

Individuato anche il presunto responsabile, che è stato denunciato alla procura.