Incendio in Maremma, bruciano i boschi di Manciano: fiamme spinte dal vento

Grosseto, 3 luglio 2022 - Un importante incendio boschivo è in corso a Manciano, nel Grossetano: in azione sono due elicotteri e squadre di terra. Le fiamme, in localita' Sgrillozzo, sono divampate alle 13 circa, per poi rapidamente diffondersi in un paesaggio collinare costituito principalmente da colture agrarie, incolti e zone boscate. Il vento ha diviso le fiamme in piu' fronti e la sala operativa regionale, spiega una nota, ha disposto l'invio immediato di due elicotteri che, con i loro sganci di acqua, aiuteranno le squadre di terra composte da volontariato antincendio e operai forestali della Unione Comuni del Fiora. Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza di linee elettriche che attraversano l'incendio. E' in corso di valutazione l'invio di ulteriori mezzi aerei e di altre squadre di volontariato antincendio.