Incendio di sterpaglie Problemi alla Rugginosa

Le alte temperature di questi giorni fanno scattare l’allarme per gli incendi.

Ieri pomeriggio intorno alle 14, infatti, alcune sterpaglie hanno preso fuoco lungo l’Aurelia, in località Rugginosa.

Il rapido intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto, ha consentito di arrestare il fronte del fuoco che stava pericolosamente avvicinandosi ad un abitazione. L’intensità del fumo ha richiesto l’intervento della polizia stradale per la chiusura del traffico, per circa una ventina di minuti, in entrambi i sensi di marcia della Statale Aurelia. L’incendio, grazie ai vigili del fuoco è stato estinto in pochi minuti. I vigili hanno anche evitato che le fiamme "attaccassero" un vicino campo coltivato.

Dopo l’estinzione dell’incendio sono partite le operazioni di bonifica da parte della squadra dei vigili del fuoco rimasta sul posto e dei volontari della Regione. In totale le squadre dei vigili intervenute sul posto sono state tre.