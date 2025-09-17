Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Violenza sessuale GubbioMeteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniEx operaio GknBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaCamion di bibite distrutto dalle fiamme sull’Aurelia
17 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Camion di bibite distrutto dalle fiamme sull’Aurelia

Camion di bibite distrutto dalle fiamme sull’Aurelia

L’incendio a Gavorrano, il conducente ha fatto in tempo ad accostare in una piazzola di sosta e a dare l’allarme

L'intervento dei vigili del fuoco per il camion incendiato sull'Aurelia

L'intervento dei vigili del fuoco per il camion incendiato sull'Aurelia

Per approfondire:

Gavorrano (Grosseto), 17 settembre 2025 – Quando si è accorto che il suo camion stava andando in fiamme ha immediatamente accostato in una piazzola di sosta e ha dato l’allarme. Lui e il passeggero si sono messi in salvo, ma il camion carico di bibite è andato distrutto.

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre sull’Aurelia, sulla corsia sud, in prossimità dell’uscita di Gavorrano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Grosseto, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Durante l’intervento la carreggiata è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso. La polizia stradale di Massa Marittima ha regolato la viabilità e sta effettuando gli accertamenti di rito.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata