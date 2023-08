Incendio sull’Aurelia, strada chiusa: lunghe code tra Braccagni e Grosseto

Grosseto, 23 agosto 2023 – Incendio sull’Aurelia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 agosto. È successo poco dopo le ore 14 al lato della carreggiata in direzione nord tra Braccagni e Grosseto.

Le fiamme si sono sviluppate in poco tempo a causa del grande caldo e del forte vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Per permettere le operazioni la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Sia in direzione nord che sud si sono formate lunghe code.