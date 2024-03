Incendio a Scarlino Scalo. Garage a fuoco, uomo ustionato

Prima un fumo nero e denso. E poi alcune piccole esplosioni delle suppellettili. Quindi le fiamme che in poco tempo hanno invaso un garage che si trova sotto gli appartamenti di una piccola palazzina a Scarlino Scalo. E’ servito l’immediato intervento dei Vigili del fuoco per salvare un uomo, gravemente ferito venerdì sera nell’incendio che ha interessato il garage di un’abitazione in via Matteotti nella frazione di Scarlino. Ad intervenire due squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica, due squadre della sede centrale di Grosseto e il funzionario tecnico, che hanno immediatamente spento le fiamme che hanno rischiato di interessare tutta la palazzina. Le cause sono in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine, ma non si esclude che si sia trattato di un corto circuito. Secondo alcune ricostruzioni l’uomo quando ha visto svilupparsi le fiamme ha cercato di spegnere l’incendio ed è rimasto ferito. Prima è stato trasportato dal 118 all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima ma poi è stato trasferito al Centro Grandi Ustioni di Pisa perché le ferite riportate sulle braccia e sul resto del corpo avevano bisogno di cure specifiche. A causa delle fiamme, oltre alla completa distruzione del garage, dove c’erano un’autovettura e varie attrezzature, sono stati danneggiati anche due garage attigui e l’appartamento sovrastante a causa del cedimento strutturale di una parte del solaio del garage. I Vigili del fuoco hanno vietato l’uso dei tre garage e dell’appartamento, che si trova al piano superiore, dopo alcune prove strutturali. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario.