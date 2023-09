Incendio a Porto Santo Stefano. Macchia e terrazzamenti a fuoco

Tre focolai partiti in tre zone diverse, di cui due si sono poi uniti in un unico grande incendio che ha lambito pericolosamente case e residence. Tanto da far evacuare, a Porto Santo Stefano, un centinaio di abitazioni, da cui sono uscite circa 400 persone per qualche ora nelle zone dell’Appetito Alto, del Carrubo, delle Crocette e dei Ronconali, oltre appunto al residence Le Rampe sfiorato dal fuoco. Un altro rogo si è sviluppato anche nella zona del Campone, nei pressi del cimitero, in maniera più circoscritta rispetto a quella che ha messo in apprensione tutta la comunità santostefanese che ieri mattina si è riversata in strada, chi a causa della vicinanza e chi per preoccupazione. Tutto questo è successo ieri nella parte alta di Porto Santo Stefano, quando intorno alle 11.30 sono state notate le prime lingue di fuoco distinte e separate sopra l’Appetito, in un ampio fronte di circa 10 ettari dalla scuola media (i ragazzi inizieranno oggi, quindi l’edificio era vuoto) fino al residence. Le fiamme sono state domate intorno alle 16, grazie allo spiegamento di forze di mezzi aerei e di nuclei a terra.

Dapprima con l’ausilio di tre elicotteri, di cui due della regione Toscana a uno del comando di Arezzo dei Vigili del Fuoco (il Drago 60). E, successivamente,grazie anche all’intervento del Canadair arrivato da Civitavecchia. Sul posto quattro squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto (e di Orbetello), una di Siena e una di Livorno. Prezioso anche il lavoro dei volontari della Racchetta, così come quello dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Municipale, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, oltre ai tecnici e agli amministratori del Comune, sindaco in testa. È stato il primo cittadino Arturo Cerulli ad emanare l’ordinanza di evacuazione delle circa 400 persone che abitano nelle case immediatamente sotto alle zone dell’incendio, rientrate dopo qualche ora, anche se fortunatamente nessuna abitazione è stata colpita dal fuoco e non si registrano interventi di natura sanitaria, nonostante l’allerta della Misericordia e della Croce Rossa. Sono andati a fuoco circa 10 ettari tra macchia mediterranea e terrazzamenti più o meno coltivati, per quelli che sembrano essere con tutta probabilità tre incendi dolosi partiti da tre zone distinte. Dove, tra l’altro, si trovano anche delle aree di spaccio e delle zone di bivacco di extracomunitari. Sono dunque in corso le indagini per stabilire se si tratti proprio di cause legate a questa problematica. E i carabinieri stanno indagando per arrivare ai responsabili di tale gesto che ha messo a rischio l’incolumità di un paese intero e ha sfregiato la vegetazione di tutto il poggio tra l’Appetito e il Carrubo.

Andrea Capitani