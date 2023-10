Incendio a Nomadelfia. Rogo distrugge un capannone. Dentro c’erano anche bombole

Momenti di apprensione nella notte fra sabato e ieri nella comunità di Nomaldelfia per un incendio che si è sviluppato all’interno di un capannone adibito a deposito di materiale vario.

L’allarme è partito intorno alla mezzanotte e dal Comando dei vigili del fuoco sono immediatamente partite tre squadre e funzionario tecnico che in brevissimo tempo sono arrivate all’interno della comunità fondata da don Zeno dove l’incendio aveva già assunto dimensioni notevoli: il capannone in laterizio con copertura in metallo, per cause in corso di accertamento, era interessato per la quasi totalità dalle fiamme.

La particolarità del materiale stipato, consistente in buona parte in materiale cartaceo oltre che ad elettrodomestici e la presenza di quattro bombole di gpl, ha reso particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento che, nonostante le difficoltà, si sono concluse permettendo di salvare il fabbricato direttamente adiacente al capannone incendiato. I danni sembrano quindi ingenti, ma per fortuna il rogo non ha causato problemi fisici alle persone.

Il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco è andato avanti per molte ore e ancora ieri mattina il personale era impegnato per le operazioni di smassamento e di verifica della presenza di eventuali focolai ancora attivi.