Incendio a Grosseto, distrutta struttura abitativa ma nessun ferito

Un incendio che poteva anche portare a tanti più danni ma che invece ha distrutto soltanto qualche suppellettile e poco di più.

Le fiamme si sono sprigionate alle porte della città di Grosseto intorno alle 23 di lunedì e hanno completamente distrutto una struttura prefabbricata ad uso abitativo in località La Rugginosa, sulla strada San Luigi a Grosseto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi antincendio. Quella interessata dall’incendio era una struttura portante in legno e muratura perimetrale in blocchi prefabbricati di circa 120 metri quadrati. Tutto è andato completamente distrutto, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Grosseto, l’incendio non ha interessato una roulotte parcheggiata nelle immediate vicinanze. Sul posto, oltre al funzionario tecnico dei vigili del fuoco di servizio per le verifiche del caso, la Polizia municipale di Grosseto. Non si sono registrati fortunatamente danni a persone o a cose.